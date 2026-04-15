Автоюрист Славнов предупредил о рисках и штрафах за несезонную резину

Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с RT подчеркнул опасность использования зимней резины летом и напомнил о штрафе за это нарушение.

Специалист объяснил, что при температуре +5...+7 градусов свойства зимней резины ухудшаются.

«Если пользоваться зимней резиной летом, она быстрее затрется... Пятно контакта другое, сцепление хуже, и бах — произошло ДТП», — отметил он.

Славнов также подчеркнул, что из-за климатических особенностей регионов России время смены резины может варьироваться.

«Например, на Урале, когда лежит снег, или даже в Москве, в Сочи может быть +10...+14 градусов... Как правило, автовладельцы начинают смену резины, когда среднесуточная температура достигает +5...+7 градусов», — добавил он.

В заключение автоюрист напомнил, что за езду на зимней резине в летний период предусмотрен штраф в размере 500 рублей.