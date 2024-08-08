Автоюрист Славнов предложил ввести обязательное получение водительских прав для самокатчиков

Обязательное получение водительского удостоверения определенной категории позволит эффективнее контролировать пользователей электросамокатов. Об этом рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе со «Звездой».

По его словам, сейчас в основном самокатами пользуются подростки. Угроза лишиться водительской категории на два сезона в случае нарушения правил будет эффективнее, чем штрафы в 100 тысяч рублей. Все равно бремя выплаты ляжет на родителей подростка.

Кроме того, необходимо предусмотреть систему страхования по типу ОСАГО. Оно должно быть недорогим, чтобы его могли позволить себе даже несовершеннолетние, отметил Славнов.

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Война и мир Евгения Поддубного

С кем поведешься. О заразности украинского карго-культа

ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло?

Медийное наступление и вау-эффект. ВСУ понимали, что вылазка на Курскую область провалится

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте