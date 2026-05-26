Автоюрист Славнов предложил вернуть систему «трех проколов» для начинающих водителей

В России могут ввести ограничения для начинающих водителей. Правительство поручило МВД к 2027 году разработать механизм постепенного допуска выпускников автошкол к полноценному вождению. Автоюрист Дмитрий Славнов в интервью Общественной Службе Новостей поддержал инициативу, предложив модернизировать советскую систему.

Славнов выступил за прогрессивную шкалу штрафов: например, разрешить не более 10 нарушений в год, после чего водителя отправят на переэкзаменовку. Он отметил, что мнения экспертов по ограничениям различаются, а правила должны учитывать жизненные ситуации, например, необходимость перевозки родственников.

«Правила написаны кровью. 10 штрафов — и на переэкзаменовку», — подчеркнул эксперт.