Автоюрист Славнов посоветовал вызывать участкового при повреждении машины из-за ливня

Из-за сильных дождей в Центральной России многие автовладельцы столкнулись с повреждениями своих машин. Автоюрист и судебный автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с ОТР посоветовал в первую очередь сделать фотографии и видео поврежденного автомобиля, а также окружающей обстановки — двора, канализационных и водоотводящих каналов.

По словам специалиста, это поможет доказать, что ненадлежащее состояние инфраструктуры привело к подтоплению. Также необходимо зафиксировать показания свидетелей и вызвать участкового уполномоченного для составления акта осмотра происшествия, написал RT.

«Участковый приходит, описывает, что произошло, после чего делаем экспертизу и взыскиваем все либо с управляющей организации, либо с того, на балансе у кого находится данный затопленный участок», — пояснил Славнов.

Автоюрист Кирилл Форманчук отметил, что иногда компенсации приходится взыскивать с городских властей, например, если автомобиль затопило в пробке из-за неисправной ливневой канализации. Однако, по словам Форманчука, страховые компании могут отказать в возмещении ущерба, если автомобилист сознательно рискнул и проехал по глубокой луже.