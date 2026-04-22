Автоюрист Славнов посоветовал отказаться от украшения машины георгиевскими ленточками

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал в беседе с RT о правилах, которые необходимо учитывать при украшении автомобиля ко Дню Победы.

Специалист пояснил, что тонировать передние и лобовые стекла запрещено.

«Задние стекла и стекло багажника могут быть затонированы, поэтому я не вижу ничего запрещающего, если фотографии, например, „Бессмертного полка“ будут расположены на задних боковых стеклах и заднем стекле», — отметил он.

По словам эксперта, размещать украшения на фарах и номерах категорически запрещено. Кроме того, автоюрист посоветовал носить георгиевскую ленточку на одежде, вместо того чтобы размещать ее на автомобиле.