Автоюрист Славнов отметил, что при ДТП с городским автобусом нужно вызывать ДПС

Ежедневно городские автобусы перевозят огромное количество пассажиров, являясь важной составляющей городской транспортной системы. Несмотря на это, иногда действия водителей вызывают недовольство среди пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал Общественной Службе Новостей , что делать в случае ДТП с городским автобусом и куда можно пожаловаться на водителя.

Эксперт отметил, что сегодня уровень вождения у водителей автобусов значительно выше, чем 10–20 лет назад. По его мнению, говорить о плохой работе этого транспорта не приходится.

«Во-первых, автобусы стали намного комфортнее. Во-вторых, в них сейчас установлены камеры, и за водителем ведется постоянное наблюдение — никто ему не даст гонять, лихачить или что-то еще. И, в-третьих, действия водителя также отслеживают электронные системы, которые встроены в автобус: гонит он, резко тормозит, хаотично перестраивается и так далее. За это у них предусмотрены штрафы», — объяснил Славнов.

Однако, несмотря на все меры, ошибки водителей все же случаются. В таком случае можно пожаловаться напрямую перевозчику через горячую линию или сайт. Там же можно оставить свои предложения о том, как улучшить работу автобусного парка в целом.

Если же произошло ДТП, порядок действий для водителя легкового автомобиля ничем не отличается от поведения при обычной аварии, однако необходимо дождаться сотрудников ДПС в обязательном порядке.