Автоюрист Славнов отметил, что получить компенсацию за поврежденное непогодой авто можно с коммунальщиков

Мокрый снег и сильный ветер в Москве и Подмосковье стали причиной падения деревьев в разных районах. На Краснобогатырской улице дерево упало на автомобиль с водителем внутри. Мужчина не пострадал, выбраться ему помогли спасатели. В Кузьминках дерево вырвало с корнем и раздавило машину, также повреждены были несколько припаркованных рядом автомобилей. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал «Авторадио» , как водителям получить компенсацию в таких ситуациях. По его словам, даже наличие КАСКО не всегда гарантирует выплату.

«Есть КАСКО от угона и от тотала, например, и при падении ветки или дерева он не работает. Обязательно смотрите, от чего вы приобрели страховой продукт КАСКО», — подчеркнул эксперт.

Если у автовладельца нет КАСКО, а есть только ОСАГО, то следует обратиться к участковому уполномоченному, записать контакты свидетелей и сделать как можно больше фотографий поврежденного автомобиля и упавшего дерева. Участковый уполномоченный выдаст постановление с перечислением поврежденных деталей, на основании которого можно сделать независимую экспертизу и обратиться в управляющую компанию для взыскания ущерба.

Однако, если перед непогодой было штормовое предупреждение, взыскать ущерб с коммунальщиков не получится. Синоптики прогнозируют продолжение неблагоприятных погодных условий в столичном регионе как минимум до конца суток.