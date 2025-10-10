Автоюрист Славнов отметил, что на заднее стекло авто нельзя клеить наклейки с непристойными изображениями

В России запрещено размещать наклейки на лобовом и передних боковых стеклах автомобиля, так как они ухудшают видимость для водителя и создают опасность на дороге. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Кроме того, инспектор может потребовать устранить нарушение, написала Общественная Служба Новостей .

Автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что на заднее стекло автомобиля можно клеить все что угодно, главное, чтобы наклейки не нарушали других норм законодательства. Однако если у автомобиля нет боковых зеркал заднего вида, то обзор через заднее стекло ничем нельзя ограничивать.

Если на наклейках будут непристойные изображения или нецензурная лексика, автовладельца могут оштрафовать на 500–1000 рублей или отправить под административный арест по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». За наклейки с экстремистской символикой накажут по статье 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает конфискацию предмета правонарушения и штраф от одной до двух тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы.