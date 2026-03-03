Автоюрист Славнов назвал важным решением внедрение автоматической процедуры снятия авто с учета после продажи

Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в интервью Life.ru поделился своим мнением о новой инициативе, которая может помочь продавцам автомобилей избежать неприятных ситуаций с штрафами.

Он отметил, что часто продавцы сталкиваются с проблемой невозможности снять автомобиль с учета после продажи.

«Часто встречается ситуация, когда продавцы звонят и жалуются: „Вы знаете, я не могу снять машину с учета. Продал ее месяц назад, а сейчас не могу сделать этого, потому что уже введены запреты на регистрационные действия, а на автомобиле набралось много штрафов“», — пояснил специалист.

Автоюрист подчеркнул, что внедрение автоматической процедуры снятия автомобиля с учета после продажи — это важное и нужное решение. Это поможет избавиться от подобных ситуаций и защитит продавцов от лишних расходов. Система будет своевременно снимать машину с учета, что уменьшит вероятность получения штрафов за чужие нарушения.

По словам Славнова, такой механизм создаст существенную защиту для добросовестных продавцов, убережет их от финансовых потерь и упростит процедуры оформления. Это сделает авторынок более прозрачным и безопасным.