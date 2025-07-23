Автоюрист Шумский указал на отсутствие нормативов использования ремней безопасности

Водители все чаще получают штрафы за неправильное использование ремня безопасности. Некоторые считают их несправедливыми из-за ошибок камер с ИИ. Свое мнение высказал автоюрист Александр Шумский в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Специалист указал на отсутствие конкретных правил использования ремней в ПДД.
«Там только написано, что нужно пристегиваться, а как пристегиваться... Вообще нету нормативов», — отметил юрист.
При этом эксперты рекомендуют правильно применять ремень, чтобы повысить шансы выжить в аварии. Так, мастер производственного обучения вождению Екатерина Касаточкина пояснила, что ремень необходимо пристегивать через плечо и грудь.
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