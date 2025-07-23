Автоюрист Шумский указал на отсутствие нормативов использования ремней безопасности

Водители все чаще получают штрафы за неправильное использование ремня безопасности. Некоторые считают их несправедливыми из-за ошибок камер с ИИ. Свое мнение высказал автоюрист Александр Шумский в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Специалист указал на отсутствие конкретных правил использования ремней в ПДД.

«Там только написано, что нужно пристегиваться, а как пристегиваться... Вообще нету нормативов», — отметил юрист.

При этом эксперты рекомендуют правильно применять ремень, чтобы повысить шансы выжить в аварии. Так, мастер производственного обучения вождению Екатерина Касаточкина пояснила, что ремень необходимо пристегивать через плечо и грудь.