Автоюрист Шкуматов назвал абсурдной идею ввести обязательный тест на наркотики при получении водительских прав

Руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов назвал абсурдным предложение Национального автомобильного союза (НАС) о введении обязательного анализа на наркотики при получении водительских прав. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru .

По его словам, на автомобилистов хотят возложить дополнительную финансовую нагрузку, потому что такой анализ стоит несколько тысяч рублей. При этом расходы на замену водительских удостоверений и так ежегодно растут, с введением дополнительного тестирования они будут достигать 10-12 тысяч рублей.

На этом фоне инициатива НАС выглядит «совершенно наглой попыткой залезть в карман водителям», подчеркнул Шкуматов.