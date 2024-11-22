Автоюрист Шкуматов назвал абсурдной идею ввести обязательный тест на наркотики при получении водительских прав

Руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов назвал абсурдным предложение Национального автомобильного союза (НАС) о введении обязательного анализа на наркотики при получении водительских прав. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.
По его словам, на автомобилистов хотят возложить дополнительную финансовую нагрузку, потому что такой анализ стоит несколько тысяч рублей. При этом расходы на замену водительских удостоверений и так ежегодно растут, с введением дополнительного тестирования они будут достигать 10-12 тысяч рублей.
На этом фоне инициатива НАС выглядит «совершенно наглой попыткой залезть в карман водителям», подчеркнул Шкуматов.
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