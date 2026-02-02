Автоюрист Шиманский рассказал, что водители могут получить штраф за долгий обогрев и плохое очищение машины зимой

Адвокат московской коллегии адвокатов (МКА) «Советник-Центр» Александр Шиманский в беседе с сайтом «Прайм» рассказал, за что водителям могут выписать штраф зимой. Помимо нечитаемости разметки есть и другие ситуации, которые могут повлечь за собой санкции.

По словам эксперта, автовладельцы рискуют получить штраф за неправильную парковку, когда колеса автомобиля находятся на проезжей части, а капот или багажник — над тротуаром. Такое расположение машины создает помехи для пешеходов, которые могут пожаловаться на владельца транспортного средства.

Кроме того, водителям могут выписать штраф за поврежденные стеклоочистители, за долгий обогрев автомобиля, за плохое очищение машины или за оставление ее на заснеженном газоне.

«Оспорить такое наказание в суде практически невозможно. Поэтому нужно внимательно смотреть, где заканчивается дорога и начинается озеленение», — цитируют адвоката «Известия».

Шиманский рекомендовал водителям при попадании в заторы не задерживаться на перекрестках или проездах, чтобы избежать штрафов, выписанных автоматически с камер.