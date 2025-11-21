Автоюрист Сагайдачный назвал правильным решение штрафовать водителей, пренебрегающих покупкой ОСАГО

Автомобилистов, пренебрегающих покупкой обязательного страхования ОСАГО, в Тюменской области ждут изменения, касающиеся штрафов за отсутствие полиса. Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий фиксацию нарушений с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщил nashgorod.ru .

Согласно новому законодательству, штрафы за езду без ОСАГО будут применяться поэтапно: за первое нарушение штраф составит 800 рублей, за повторное — 3000 рублей, а за последующие — 5000 рублей. Водители смогут обжаловать штраф в течение 10 дней с момента его выставления.

Автоюрист Максим Сагайдачный поддержал предложение депутатов о введении повышенных штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. Он подчеркнул, что многие водители отказываются от покупки полиса, считая себя абсолютно уверенными в своей безопасности на дороге и исключая возможность попадания в дорожно-транспортные происшествия.