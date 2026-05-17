Автоюрист Радько усомнился в эффективности ужесточения наказаний за опасное вождение

Автоадвокат Сергей Радько в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал мнение, что усиление санкций за опасное вождение действенно лишь на начальном этапе. По его словам, со временем люди привыкают к запретам и продолжают их игнорировать.

«Я не думаю, что ужесточение наказаний — это правильный путь, потому что есть примеры, когда у нас за тяжкие преступления существует смертная казнь, но это не исключало тяжкие преступления. Они совершались, совершаются и будут совершаться», — отметил автоадвокат.

Радько подчеркнул, что дело не только в отсутствии наказания, но и в общем воспитании, состоянии культуры и организации дорожного движения.