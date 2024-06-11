Автоюрист Радько раскритиковал идею разрешить водителям скорой помощи таранить машины

В России предложили разрешить водителям скорой помощи в случае крайней необходимости безнаказанно таранить другие автомобили, которые блокируют проезд. Эту инициативу раскритиковал автоюрист Сергей Радько в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, это только лишь создаст новые проблемы. Станции скорой помощи через какое-то время просто «провалятся» в многолетние судебные процессы по взысканию ущерба. Кроме того, машина скорой помощи после тарана может прийти в неисправное состояние.

Главная проблема заключается в плохой приспособленности дворов для проезда карет неотложной помощи, отметил Радько.

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте