Автоюрист Радько раскритиковал идею разрешить водителям скорой помощи таранить машины

В России предложили разрешить водителям скорой помощи в случае крайней необходимости безнаказанно таранить другие автомобили, которые блокируют проезд. Эту инициативу раскритиковал автоюрист Сергей Радько в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, это только лишь создаст новые проблемы. Станции скорой помощи через какое-то время просто «провалятся» в многолетние судебные процессыпо взысканию ущерба. Кроме того,машина скорой помощи после тарана может прийти в неисправное состояние.
Главная проблема заключается в плохой приспособленности дворов для проезда карет неотложной помощи, отметил Радько.