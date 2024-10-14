Автоюрист Радько напомнил о штрафах за езду на летней резине зимой

В России с декабря по февраль запрещено ездить на машинах с летней резиной. Об административной ответственности напомнил юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с Lenta.ru.
Положение о запрете ездить на летних шинах в зимний сезон закреплено в статье 12.5 КоАП РФ. Нарушители рискуют получить штраф в размере 500 рублей. Правоохранители также могут ограничиться предупреждением.
Однако Радько отметил, что не встречал в судебной практике случаи, когда водителей привлекали к ответственности за это нарушение.
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