Автоюрист Полозов сообщил, что для досмотра машины инспектор должен иметь веские основания

Многие автовладельцы не различают такие понятия, как осмотр и досмотр машины. Автоюрист Андрей Полозов помог разобраться в ситуации, сообщил сайт pravda-nn.ru .

По словам эксперта, осмотр — это визуальное обследование автомобиля снаружи и через стекла. Дорожный инспектор проверяет количество пассажиров, использование ремней безопасности и соблюдение правил перевозки детей.

Досмотр же является более серьезной процедурой и проводится только при наличии веских оснований, таких как ориентировка или подозрение в провозе запрещенных предметов. В этом случае инспектор должен составить протокол досмотра с участием понятых.