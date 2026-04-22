Автоюрист Полозов напомнил об ответственности за отказ проходить медосвидетельствование

Процедура медицинского освидетельствования назначается инспектором ДПС при наличии весомых оснований. Автоюрист Андрей Полозов рассказал в беседе с pravda-nn.ru , обязан ли водитель «дышать в трубочку» по требованию сотрудника ГАИ.

Важно различать проверку на опьянение, которую проводит инспектор при остановке автомобиля, и процедуру медосвидетельствования, осуществляемую медицинским работником.

Если инспектор ДПС заподозрит водителя в употреблении алкоголя, он вправе предложить проверку на алкотестере, например при обнаружении запаха спиртного или при наблюдении несвязной речи и неустойчивой походки.

Законодательство предоставляет водителю право отказаться от проверки на месте, однако такой отказ приведет к направлению на медосвидетельствование. Отказ от него считается административным правонарушением, за которое предусмотрены штраф и лишение водительских прав.