Автоюрист Москвитин рассказал, что регионы получили право направлять 100% денег от собираемых штрафов в дорожные фонды

Летом российские водители столкнутся с рядом нововведений. Одним из изменений станет упрощение оформления нарушений для нетрезвых автомобилистов. Инспекторам больше не нужно будет составлять множество отдельных документов — часть данных можно будет фиксировать в других протоколах. Об этом рассказал автоюрист компании «Право Руля» Илья Москвитин в беседе с «Авторадио» .

Также изменения затронут профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии. Для них срок временного пребывания в России продлят до 180 дней. Помимо этого, изменится порядок оформления документов и практика контроля на дорогах. Водителям напоминают о требованиях к состоянию автомобиля и о том, куда теперь направляются деньги от штрафов за нарушение ПДД.

«С мая регионы России получили право направлять 100% денег от собираемых штрафов напрямую в дорожные фонды. То есть каждый рубль, который будет заплачен за превышение, грязные номера, трещины на лобовом стекле, могут теперь идти полностью на ремонт дорог, разметку, ликвидацию ям и так далее», — отметил специалист.

Кроме того, с июня на семи участках в Центральном районе Санкт-Петербурга обновятся тарифы на платных парковках. Стоимость часа будет зависеть от конкретной зоны. В Москве с наступлением теплой погоды Госавтоинспекция усилила контроль за тонировкой автомобилей. Продолжаются профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Велокурьер».