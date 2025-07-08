Автоюрист Макеев напомнил, что за самозахват парковочных мест грозит штраф от пяти тысяч рублей

Вопрос организации парковочного пространства в городских условиях часто становится источником конфликтов. Водители нередко оставляют свои автомобили в неподходящих местах, например, на газонах или тротуарах. Особо остро стоит проблема самозахвата парковочных мест. Автоюрист Владимир Макеев в беседе с KP.RU поделился рекомендациями по борьбе с такими нарушениями.

Эксперт отметил, что некоторые водители рассчитывают исключительно на свою наглость, полагая, что окружающие будут возмущаться, но не решатся предпринять какие-либо действия.

«Кто-то пытается оправдать себя тем, что он не просто "забронировал" место, а дополнительно его облагородил — вбил те же столбики, все разровнял, насыпал песка и щебенки… Но с точки зрения закона ничто из этого не делает место вашим», — подчеркнул Макеев.

Если кто-то незаконно занял парковочное место, можно подать жалобу. По словам специалиста, если будет установлено, что человек не выкупил или не арендовал землю, ему может быть назначен штраф от пяти тысяч рублей, а также демонтаж установленного «оборудования».

Автоюрист также предупредил, что не стоит вредить автомобилю нарушителя, спускать колеса и тому подобное, так как это может привести к судебным искам о возмещении материального ущерба. Специалист порекомендовал обращаться в администрацию, ГАИ или полицию. В случае отсутствия реакции можно направить обращение в прокуратуру.