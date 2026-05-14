Автоюрист Холодов рассказал, что вознаграждения за сообщения о пьяных водителях выросли в России

В России продолжает расширяться практика выплат за сообщения о водителях, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Сейчас подобные меры действуют уже в 15 регионах, а общий размер выплаченных вознаграждений превысил два миллиона 300 тысяч рублей. Суммы выплат варьируются: в некоторых областях они составляют несколько тысяч рублей, в других — достигают 20 тысяч рублей, рассказал «Авторадио» автоюрист Александр Холодов.

Он сообщил: «Первая проблема у нас Административный кодекс позволяет гражданину получать всю информацию по своему административному делу, то есть вообще всю. И естественно, позволяет, в том числе узнать, кто сообщил о том, что он, значит, в нетрезвом виде. То есть здесь проблема номер один, ну, условно говоря, банальная месть».

Эксперт подчеркнул, что систему необходимо доработать, но ее основное значение заключается в предупреждении: водители осознают, что о их состоянии могут сообщить в полицию, что может удержать человека от поездки после употребления спиртного.