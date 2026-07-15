Автоюрист Чугаев предупредил, что затяжные дожди могут привести к поломке автомобиля

Автоэксперт и автоюрист Алексей Чугаев в беседе с сайтом Life.ru предупредил, что затяжные дожди, которые прошли во многих регионах России, могут серьезно повредить автомобиль и даже стать причиной пожара.

По словам специалиста, современные машины содержат множество электронных блоков управления, которые часто не имеют герметичной защиты. Если блоки управления не покрыты специальным изолирующим составом — компаундом, — влага может проникнуть в электронные схемы. Это вызывает окисление контактов, короткое замыкание и даже возгорание.

Длительное воздействие влаги также приводит к загниванию уплотнителей дверей и люка. Вода скапливается под ковриками и в порогах, вызывая коррозию кузова изнутри. Постоянная сырость ускоряет окисление контактных фишек жгутов проводов, что может привести к ошибкам в электросистеме.

Кроме того, из-за разницы температур в фарах и фонарях появляется конденсат. Он оседает на отражателях и линзах, снижая светоотдачу.

«Стоять под дождем неделями для современного автомобиля — это не безобидное испытание, а постепенное накопление проблем, которые могут выстрелить в самый неожиданный момент. И чем новее машина и чем больше в ней электронных блоков, тем выше риск», — подчеркнул автоэксперт.