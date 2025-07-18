Автогонщица Блохина назвала опасным миф о необходимости всегда тормозить до упора

Гонщица программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Виктория Блохина в разговоре с RT поделилась информацией о распространенных мифах, которые могут привести к ДТП.

Эксперт отметила, что миф о необходимости всегда тормозить до упора опасен: в экстренной ситуации это может привести к потере управления, особенно если нет АБС.

Блохина также предостерегла от использования аварийных сигналов вместо фар в тумане. «Кажется, что мигание лучше заметно, но это сбивает других водителей: непонятно, машина стоит или движется», — объяснила она.

Специалист подчеркнула, что «правило трех секунд» не всегда достаточно. Если дорога мокрая, машина загружена или скорость высокая, дистанцию нужно увеличивать.

Кроме того, гонщица развеяла миф о том, что полный привод спасает от заноса. «На деле он помогает тронуться и разогнаться, но при торможении или резком повороте на льду физику не обманешь», — подытожила она.