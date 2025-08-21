Автогонщица Блохина напомнила об изменении медицинских противопоказаний к вождению

С началом осени в силу вступают изменения, касающиеся автомобилистов. Автогонщица программы развития российского автоспорта SMP Racing Виктория Блохина в беседе с RT напомнила об обновлении перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортом.

По словам эксперта, к существующим ограничениям, среди которых — шизофрения, деменция, болезнь Альцгеймера, умственная отсталость, эпилепсия, тяжелые формы депрессии, добавили «общие расстройства психологического развития» — аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера.

«Также уточнены офтальмологические критерии: вместо редкой ахроматопсии теперь указываются аномалии цветового зрения — частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного или зеленого цвета, а не только полное отсутствие цветового восприятия», — добавила специалист.

Как пояснила Блохина, меняются размеры госпошлин за получение и замену документов. Например, за национальное водительское удостоверение на пластиковой карте придется заплатить четыре тысячи рублей.