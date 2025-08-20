Автогонщик Атоев назвал глубину протектора основным показателем состояния автомобильных шин

Автогонщик, участник программы развития российского автоспорта SMP Racing Владимир Атоев рассказал RT о том, как выбрать качественные шины и как определить их износ.

По мнению специалиста, основной показатель состояния шин — глубина протектора.

«Износ и качество шин напрямую влияют на безопасность. Основной показатель — глубина протектора: при значении менее 1,6 миллиметра для легковых автомобилей сцепление с дорогой резко падает», — заявил Атоев.

Эксперт рекомендовал регулярно проверять глубину протектора с помощью глубиномера или встроенных индикаторов.

Также Атоев перечислил дефекты, которые указывают на некачественные шины: неровный рисунок, разная жесткость, резкий запах технической резины. Опасными считаются трещины, расслоение протектора, вздутия и пузыри на боковинах. Для бывших в употреблении шин критичен возраст более пяти-шести лет и следы некачественного ремонта, подчеркнул гонщик.