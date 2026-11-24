Электромобили в России пока остаются транспортом для состоятельных граждан с собственной зарядной инфраструктурой. Об этом сайту «Вечерний Санкт-Петербург» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам эксперта, покупка электрокара создает сложности людям среднего достатка из-за дорогого обслуживания и тарифов на публичных станциях, достигающих 30 рублей за киловатт. Шапарин отметил, что городские зарядки часто простаивают, а на рынке преобладают китайские модели с белорусской регистрацией.

В свою очередь, независимый автоэксперт Олег Осипов подчеркнул, что интерес к сегменту постепенно растет, а климат не мешает эксплуатации, кроме снижения запаса хода зимой. Специалист напомнил о развитии отечественного производства, включая модель UMO завода «Москвич», и назвал электрический транспорт будущим крупных городов.