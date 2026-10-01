Автоэксперты рекомендовали менять масло вдвое чаще стандартного срока при тяжелых условиях эксплуатации машины

Сроки замены моторного масла зависят от его типа, условий поездок и отработанных моточасов, а не только от пройденного километража. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Ресурс смазочных материалов различается: синтетическое масло служит дольше всего, тогда как минеральное требует наиболее частой смены. Для дизельных моторов межсервисный интервал также короче, поскольку дизельное топливо сгорает не полностью и смазка быстрее накапливает сажу.

При тяжелых условиях эксплуатации — регулярных пробках, частых коротких поездках и сильных морозах — менять масло советуют примерно вдвое чаще стандартного срока.

Кроме того, свойства смазки теряются за 250–350 моточасов работы двигателя. При длительной работе на холостом ходу ориентироваться только на одометр не стоит: состав вырабатывает защитный ресурс раньше наступления планового километража.