Автоэксперты дали советы по выбору зимних шин

Сменить резину лучше на две недели раньше первых заморозков, чтобы не столкнуться с гололедом, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, приятный бонус ранней замены — возможность избежать очередей на шиномонтаже. Автоэксперт Андрей Ломанов советует ориентироваться на батареи отопления: если в Москве дали тепло, значит, среднесуточная температура опустилась ниже +8 градусов.

Согласно ПДД, с декабря по февраль ездить на летних покрышках нельзя, штраф составляет 500 рублей. Эксперты советуют выбирать скандинавский тип нешипованных шин для суровых морозов или шипы для северных регионов. Ломанов не рекомендует покупать китайские зимние покрышки, отдавая предпочтение российским брендам (Ikon, Gislaved, Torero) или европейским и японским маркам, производимым в России. При покупке б/у резины лучше довериться профильным площадкам, скупающим шины из корпоративных парков, и обязательно проверить маркировку даты выпуска.