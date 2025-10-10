Автоэксперт Зыков рассказал о способах продлить жизнь резине

Зыков отметил, что летние и зимние шины следует держать в прохладном месте

Шины обеспечивают безопасность на дороге и являются важным расходным материалом, который можно сохранить надолго. Автоэксперт Руслан Зыков рассказал «АБН24» о способах продлить жизнь резине.

Первый ключевой момент — правильное сезонное хранение. Летние и зимние шины следует держать в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и химических веществ.

«Не стоит оставлять их на асфальте или бетонной поверхности: лучше использовать подставки или деревянные паллеты, чтобы избежать деформации», — отметил Зыков.

Второй важный аспект — регулярная балансировка. Даже небольшие перекосы колеса создают вибрации, которые ускоряют износ шин и ухудшают сцепление с дорогой. Эксперт рекомендовал проводить балансировку при каждой смене резины или после нескольких тысяч километров пробега.

«Также не менее важен контроль давления. Низкое или слишком высокое давление приводит к неравномерному износу и может вызвать повреждение боковин», — подчеркнул автоэксперт.

Зыков посоветовал проверять давление хотя бы раз в месяц и после длительных поездок, а также ориентироваться на значения, указанные производителем автомобиля. Соблюдение этих простых правил позволяет продлить срок службы шин и повысить безопасность на дороге.