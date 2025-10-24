Автоэксперт Урюков назвал бургер идеальным перекусом для водителя в дороге

Автоэксперт журнала «Авто.ру» Юрий Урюков поделился мнением об идеальном перекусе для водителя в пути. Он посоветовал выбирать бургер, сообщила « Газета.ru ».

Специалист подчеркнул, что, безусловно, лучше принимать пищу в спокойной обстановке, например на заправках или площадках для отдыха.

«Если же ситуация складывается так, что избежать движения и еды невозможно, то нужно выбирать продукты, которые будут наиболее безопасны для водителя», — добавил Урюков.

Он посоветовал обратить внимание на бургер, так как упакованный продукт удобно держать в руке. Кроме того, его можно быстро съесть, добавил RT.