Автоэксперт Тузов спрогнозировал, что в 2025 году цены на машины вырастут на 10-15%

Рост цен на автомобили может составить 10-15% в начале 2025 года. Таким мнением поделился независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в разговоре с «Известиями».
По его словам, говорить о том, насколько точно вырастут цены, сложно. Однако их увеличение будет однозначно не ниже уровня инфляции, который в следующем году может составить порядка 5%, передает сайт Ura.ru.
Тузов добавил, что в последние месяцы текущего года наблюдается снижение объема продаж новых машин. Ожидается, что в 2025 году спрос на авто из салона может снизиться на 10-20%, подчеркнул специалист.
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