Автоэксперт Трушкова: частая замена моторного масла вредна для машины

Многие автомобилисты заблуждаются относительно правил ухода за машиной. Об этом заявила «Газете.Ru» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По словам специалиста, менять масло в двигателе чаще, чем раз в пять тысяч километров, не стоит — это не вредно, но и пользы не приносит.

Мифом также является мнение, что исправность тормозной системы можно определить по скрипу. Кроме того, автолюбители иногда думают, что главное в антифризе — его уровень, а смешивать разные виды охлаждающей жидкости можно.

«Если смешивать разные типы охлаждающей жидкости, может появиться осадок или гель, которые мешают циркуляции и приводят к перегреву», — цитирует Трушкову сайт kp.ru.

Еще одно заблуждение связано с работой аккумулятора: многие считают, что он выходит из строя на холоде. На самом деле сильнее он изнашивается летом. Некоторые также верят, что воздушный фильтр можно продуть и использовать дальше. Однако продувается лишь поверхностная пыль, а внутри остаются мелкие частицы, подчеркнула эксперт.