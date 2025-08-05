Автоэксперт Травин посоветовал участникам дорожного конфликта записывать происходящее на видео

Президент «Коллегии правовой защиты автовладельцев» Виктор Травин рассказал о правильных действиях в случае агрессии со стороны другого водителя. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, если другой автомобилист провоцирует драку, ее нужно постараться избежать. При этом ситуацию следует зафиксировать на видео. Это может быть запись с регистратора или съемка на камеру телефона.

«Вы смело можете обратиться с заявлением в полицию, требуя привлечь к ответственности нарушителя», — пояснил специалист.

Также Травин напомнил, что за попытку спровоцировать драку участнику движения грозит штраф до тысячи рублей или до 15 суток ареста.