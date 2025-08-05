Автоэксперт Травин посоветовал участникам дорожного конфликта записывать происходящее на видео

Президент «Коллегии правовой защиты автовладельцев» Виктор Травин рассказал о правильных действиях в случае агрессии со стороны другого водителя. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, если другой автомобилист провоцирует драку, ее нужно постараться избежать. При этом ситуацию следует зафиксировать на видео. Это может быть запись с регистратора или съемка на камеру телефона.
«Вы смело можете обратиться с заявлением в полицию, требуя привлечь к ответственности нарушителя», — пояснил специалист.
Также Травин напомнил, что за попытку спровоцировать драку участнику движения грозит штраф до тысячи рублей или до 15 суток ареста.
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