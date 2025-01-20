Автоэксперт Тюктеев заявил, что дилеры не смогут снизить цены на машины в РФ

Запас маржи дилеров и автопроизводителей полностью исчерпан. Это исключает возможность снижения цен на новые автомобили в России, считает директор по продажам новых машин АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Своим мнением он поделился в беседе с сайтом «Известия» .

По словам специалиста, стоимость авто не снизится по двум основным причинам. Среди них — высокая стоимость финансирования и новые ставки по утилизационному сбору.

Запасы машин на складах рассчитаны на четыре-пять месяцев продаж, однако при росте рынка их хватит лишь на три-четыре месяца, подчеркнул эксперт Тюктеев.