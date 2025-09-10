Автоэксперт Терлюкевич заявил, что на покупательский спрос на новые машины влияет ключевая ставка

По предварительной оценке, в сентябре на российском авторынке будет продано около 120–125 тысяч автомобилей. На спрос влияет все больше факторов: от макроэкономических условий до доступности машин в салонах. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Терлюкевич, его слова привел «ФедералПресс» .

По мнению специалиста, спрос формируется под влиянием ключевой ставки, валютного курса и процентных ставок по депозитам. Однако сегодня одним из ключевых факторов становится наличие самих машин на рынке.

Еще один автоэксперт Евгений Житнухин заявил, что рынок в сентябре продолжит показывать признаки стабилизации, но ожидать резкого роста преждевременно. Он отметил, что неопределенность в экономике, падение покупательской способности и рост стоимости автомобилей, запчастей и сервисных услуг по-прежнему тормозят восстановление.