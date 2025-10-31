Автоэксперт Стрельбицкий предупредил, что запах антифриза в салоне авто может указывать на серьезные проблемы

Автоэксперт Вадим Стрельбицкий предупредил, что запах антифриза в салоне автомобиля может указывать на серьезные проблемы. Об этом написала «Газета.Ru» .

По словам специалиста, одна из причин появления запаха — неисправность радиатора печки. Трещины или коррозия приводят к подтекам, из-за чего сладковатый запах быстро распространяется в салоне. Это часто сопровождается сильным запотеванием лобового стекла, сообщил KP.RU.

Также проблема может быть связана с поврежденными патрубками или соединениями. Трещины на шлангах, ослабленные хомуты или негерметичные стыки могут стать источником запаха. Еще одна возможная причина — расширительный бачок или изношенная крышка, через которые жидкость выходит наружу.

Стрельбицкий подчеркнул: откладывать проверку при появлении запаха антифриза нельзя. Даже небольшая утечка снижает уровень охлаждающей жидкости и повышает риск перегрева двигателя, что может привести к серьезным поломкам.