Автоэксперт Сокуев предупредил, что агрессивный стиль вождения ускоряет износ моторного масла

Автоэксперт Роман Сокуев в интервью «Российской газете» сообщил, что из-за агрессивной манеры вождения моторное масло теряет свои свойства в два раза быстрее.

По словам специалиста, резкие разгоны и торможения, а также высокие обороты двигателя приводят к перегреву и ускоряют окисление масла. В итоге даже высококачественное синтетическое масло, предназначенное для 10 тысяч километров, может износиться уже к пяти–семи тысячам при частых остановках и стартах в городе.

Слишком спокойное вождение тоже может навредить. Движение под нагрузкой на низких оборотах (менее 1500–1800 оборотов в минуту) снижает давление масла, что создает риск трения в важных узлах, отметил сайт aif.ru.

Сокуев назвал оптимальным баланс кратковременных нагрузок в среднем диапазоне оборотов (2000–3000 оборотов в минуту). Для интенсивной городской эксплуатации эксперт рекоменовал сократить межсервисный интервал на 20–30% и выбирать качественные синтетические масла.