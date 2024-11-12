Автоэксперт Сокуев посоветовал проводить китайским автомобилям нулевое техобслуживание

При обкатке новых китайских машин важно проводить нулевое техническое обслуживание (ТО) в течение первых нескольких тысяч километров. Об этом заявил руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев в разговоре с RG.RU.
По его словам, за первые три-пять тысяч километров в двигатель машины могут попасть продукты износа. К ним относятся частицы металлов. Их удержит масло с помощью моюще-диспергирующих свойств, однако за счет этого оно быстро истратит свой ресурс, приводят слова эксперта «Известия».
После дополнительного ТО замену моторного масла можно проводить по регламенту. Важно выбирать жидкости с учетом требований автопроизводителя, добавил Сокуев.
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