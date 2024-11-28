Автоэксперт Соколов рассказал, что открыть замерзший замок машины можно с помощью смазки WD-40

Резкие перепады температуры зимой зачастую несут для автомобилистов неприятные сюрпризы в виде замерзшего замка машины. Справиться с проблемой можно с помощью подручных средств. Он них рассказал «Известиям» эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

По словам специалиста, открыть замок можно, используя автомобильную химию. Подойдет незамерзающая жидкость для омывателей стекол и специальное средство для размораживания замков.

Однако, если их не оказалось под рукой, можно распылить в замочную скважину смазку WD-40 или набрать в шприц теплую воду, а затем точечно влить в замок. Подойдет также и обычная зажигалка. Ею нужно разогреть ключ, вставить в личинку замка и через 30 секунд попытаться плавно открыть дверь, добавил Соколов.