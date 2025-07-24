Автоэксперт Смольянов назвал утечку хладагента частой причиной поломки кондиционера

Шеф-редактор журнала «Авито Авто» Денис Смольянов поделился информацией о типичных причинах выхода из строя автомобильных кондиционеров. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, зачастую неисправность системы связана с утечкой хладагента.

«Можно попробовать найти утечку самостоятельно — с помощью ультрафиолетовой лампы, но гораздо надежнее и проще будет доверить эту процедуру автосервису», — пояснил специалист.

Он также указал на возможные неполадки из-за засорения радиатора, неправильной работы компрессора и изношенного салонного фильтра. Прибор для очищения необходимо заменить, если он грязный, влажный или пахнет затхлостью, добавил RT.