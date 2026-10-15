Автоэксперт Славнов рассказал, как проверить печку машины перед холодами
Работу автомобильной печки перед наступлением холодов можно проверить простым включением обогрева на прогретом двигателе. Об этом сайту Lenta.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.
По его словам, достаточно выставить регулятор на тепло и оценить температуру воздуха из дефлекторов. Если при настройке на 22–26 градусов система продолжает подавать холодный воздух, отопитель неисправен. При корректной работе печки с повышением значений воздух должен становиться теплее, отметило ИА НСН.
Славнов добавил, что в современных автомобилях система учитывает условия на улице и в салоне. По этой причине при установленных 19 градусах и выключенном кондиционере прохладный поток может быть нормой. Главным сигналом поломки эксперт назвал отсутствие тепла при высоких температурных настройках на прогретом моторе.