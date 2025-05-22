Автоэксперт Славнов посоветовал в жару следить за уровнем фреона в машине

Летом усталость водителей может привести к авариям. Автоэксперт Дмитрий Славнов в интервью сайту телеканала «Звезда» поделился рекомендациями по безопасному вождению автомобиля в жаркую погоду.

«Всегда в жаркую погоду возите с собой воду. Маленькие бутылочки в каждой двери поставили — все отлично. Если засыпаем, на 15 минут на бензоколонку заехали, поспали — все нормально», — подчеркнул Славнов.

Эксперт также напомнил о важности проверки уровня фреона и отсутствия утечек, особенно в дальних поездках. Важно не допускать перегрева автомобиля.

«Проверяйте уровень охлаждающей жидкости, потому что регламентом машины предусмотрено, что в три-пять лет нужно ее менять, чтобы машина не закипала, не встала в пробке и так далее», — добавил он.

Согласно прогнозам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшие дни температура в Москве достигнет +26 градусов, а в первой половине июня может подняться до 30 градусов. Также ожидается дефицит осадков.