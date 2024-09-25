Автоэксперт Шкуматов заявил, что запрет на электронные сигареты за рулем повысит количество ДТП
Лидер российского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Ридусом» высказал мнение, что запрет на курение электронных сигарет за рулем повысит количество ДТП.
По словам собеседника издания, курение электронных сигарет никаким образом не влияет на безопасность дорожного движения.
«Водитель в стрессе — опасный водитель. Вероятность попасть в аварию только увеличится. Эффект получится совершенно обратным», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Минтранс России готовит поправки, согласно которым за курение электронных сигарет за рулем водителям будут выписывать штрафы на 1,5 тысячи рублей.
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