Автоэксперт Шкуматов спрогнозировал постепенное исчезновение Kia Rio из такси

Постепенно таксопарки перестанут эксплуатировать автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, однако массового дешевого вывода машин на продажу не произойдет, сообщил автоэксперт Петр Шкуматов в комментарии для Ura.ru , рассуждая о последствиях нового закона о локализации транспорта для такси.

Специалист объяснил, что выданные разрешения на эксплуатацию этих машин действительны до окончания их пятилетнего срока.

«Значит, парк Rio и Solaris будет сокращаться естественным путем: машины отработают типичные пять лет и уйдут из такси по износу или пробегу», — отметил Шкуматов.

По его словам, владельцы такси не заинтересованы продавать автомобили по низким ценам, предпочитая использовать их до окончания разрешенного срока эксплуатации, чтобы покрыть инвестиции и позже выставить транспортные средства на продажу как обычные подержанные автомобили.