Автоэксперт Шкуматов счел нежизнеспособной идею о скидках на штрафы за парковку

Автоэксперт Петр Шкуматов назвал нежизнеспособной инициативу депутатов о скидках на штрафы за парковку. Об этом сообщил «Инфо24».

Специалист пояснил, что соответствующие меры сократят приток средств в региональные бюджеты. Властям придется искать замену выпадающим доходам.

По мнению Шкуматова, само предложение абсолютно правильное. Скидка 50%, действующая 20 дней, должна распространяться на все административные штрафы, считает эксперт.

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