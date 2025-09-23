Автоэксперт Шкуматов раскритиковал программу «Автомобиль каждой семье»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину запустить программу, позволяющую владельцам автомобилей старше 15 лет сдавать их на утилизацию и получать сертификат на рыночную стоимость для покупки новых отечественных машин. Однако Шкуматов считает, что эта инициатива не принесет ожидаемого результата.

«Людям гораздо проще продать старый автомобиль на вторичном рынке и забыть о нем после получения денег. А на сертификат будут наложены ограничения: то покупай, это не покупай. Чтобы программа заработала в таких условиях, государство должно еще приплачивать премию к стоимости автомобиля», — заявил лидер «Синих ведерок».

Он также отметил неопределенность в вопросе экспертизы утилизируемых автомобилей для получения сертификата, подчеркнув, что «машина машине рознь: есть машины после 15 лет в очень хорошем состоянии, а есть просто гнилые автомобили».

«Многие продавцы машин старше 15 лет покупают затем не новый, а бывший в употреблении автомобиль на вторичном рынке. Сертификат банально не сработает. Программа станет сугубо нишевым ограниченным продуктом», — заключил Шкуматов.