Автоэксперт Шкуматов призвал делать остановки каждые 2 часа в путешествиях с детьми

Автоэксперт и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с RT поделился опытом комфортной перевозки детей на дальние расстояния. По его словам, хотя законодательство не регулирует время, которое ребенок может провести в автокресле без перерыва, здравый смысл подсказывает, что делать остановки необходимо.

«И этот опыт говорит, что при путешествии на дальние расстояния нужно останавливаться каждые два-три часа. Малолетний ребенок сможет побегать, походить, нивелировать последствия долгой езды в кресле», — отметил эксперт.

Шкуматов подчеркнул, что для таких остановок необходима развитая дорожная инфраструктура, которая позволит остановиться в комфортных условиях. По его мнению, южное направление обладает всем необходимым для этого.