Автоэксперт Шкуматов предложил ввести дополнительную проверку у окулиста для пожилых водителей

Представитель Общероссийского народного фронта, руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в рамках обсуждения вопроса о повышении безопасности на дорогах поддержал идею усовершенствовать механизмы допуска пожилых людей к вождению. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Как отметил специалиста, для людей пожилого возраста необходимо ввести дополнительную проверку у окулиста.

«Мы понимаем, что с возрастом все-таки зрение становится хуже, я не знаю ни одного человека, у которого было бы наоборот. Поэтому за этим нужно тщательно следить. Есть люди, которые халатно относятся к своему зрению. Поэтому такие тесты не помешают», — заявил Шкуматов.

Отмечается, что с 2017 по 2024 годы количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%. Такие водители чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с представителями других возрастных групп, говорится в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года.