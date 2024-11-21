Автоэксперт Шкуматов назвал бессмысленной идею о введении теста на наркотики при получении водительских прав

Национальный союз автомобилистов предложил ввести обязательное тестирование на наркотики при получении водительских прав. Эта идея не имеет смысла за счет уже работающих механизмов, заявил член общественного совета ГУ МВД России, глава группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в разговоре с ИА НСН .

Эксперт отметил, что прокуратура регулярно проверят граждан, которые попадают на учет нарколога или психиатра. Эти пациенты автоматически лишаются права на управление транспортными средствами.

Кроме того, сейчас в России запрещено проходить этих специалистов в частных организациях. Справки, необходимые для получения прав, выдаются только в государственных учреждениях.

Сегодня стражи порядка активно выявляют автомобилистов, получивших удостоверение без медицинских оснований. Водительских прав ежегодно лишаются десятки тысяч людей, подчеркнул Шкуматов.