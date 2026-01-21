Автоэксперт Шапарин заявил об отсутствии необходимости дополнительных медосмотров для водителей старше 65 лет

С 2026 года водители старше 65 лет попадают в зону повышенного контроля. Сам возраст не является поводом для запрета вождения автомобиля, однако в случае выявления медицинских противопоказаний комиссия вправе наложить временные ограничения. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, для водителей до 80 лет никакие дополнительные медосмотры не требуются.

Например, у нас есть водитель Владимир Владимирович Путин. Я с трудом представляю, что человек, который управляет страной, не может управлять транспортным средством. Это очень активные, во многом молодые люди», — отметил эксперт.

Шапарин также добавил, что во многих странах подобные ограничения касаются лишь водителей старше 80 лет, так как именно в этом возрасте большинство самостоятельно отказывается от поездок за рулем.